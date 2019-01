Borgsdorf

Ein Auffahrunfall, der zu zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden führte, ereignete sich am Montag zur Mittagszeit in der Borgsdorfer Chausseestraße. Offenbar spielte Alkohol eine nicht unerhebliche Rolle bei der Unfallursache.

Unfallwagen beschädigt zwei weitere Fahrzeuge

Gegen 12.40 Uhr hatten an einer Ampelkreuzung in der Chausseestraße zwei Pkw bei Rot gehalten. Dies bemerkte ein hinzukommender Pkw VW-Fahrer offenbar zu spät, so dass er zunächst auf einen Pkw Renault auffuhr. Der Aufprall schob diesen anschließend auf den davor stehenden Pkw Audi, so dass schlussendlich drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren.

Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss

Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort bei dem 59-jährigen Unfallverursacher einen Alkoholgeruch fest und führten daraufhin einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,22 Promille, woraufhin in Folge auch eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Zwei leicht verletzte Insassinnen

Zwei 51 und 75 Jahre alte Frauen, die sich in dem Pkw Renault befunden hatten, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine Behandlung vor Ort war jedoch nicht nötig, so dass auch kein Rettungswagen angefordert wurde.

Höhe des Sachschadens noch unbekannt

Der Pkw VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die durch den Zusammenstoß verursachte Schadenshöhe konnte zunächst von der Polizei noch nicht angegeben werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er muss sich nun wegen Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline