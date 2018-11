Borgsdorf

Ein 55-jähriger Mann war am Montag in Borgsdorf so stark alkoholisiert, dass er sich nicht mehr auf seinem Fahrrad halten konnte. Gegen 15.35 Uhr stürzte er daher in der Berliner Straße/Ecke Sperberstraße mit seinem Rad und kam auf einem Hamburger Skoda, welcher im ruhenden Verkehr stand, zum Liegen.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,89 Promille fest. Sie ließen eine richterlich angeordnete Blutprobe durchführen, fertigten eine Anzeige an und untersagten dem Radfahrer die Weiterfahrt. An dem Skoda entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Von MAZonline