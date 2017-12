Brandanschlag auf Auto des Ortsvorstehers

Marwitz. Für Familie Nocke in Marwitz begann der Heiligabend mit einem Schock. Der Kleinwagen, der vor der Garage stand, brannte lichterloh. Es war gegen 6.45 Uhr. „Meine Frau hat die Reifen knallen hören“, sagte Thomas Nocke am Mittwoch. Er ist der Ortsvorsteher von Marwitz, und es ist nicht das erste Mal, dass es im Zusammenhang mit ihm zu einem Zwischenfall gekommen ist.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei versucht worden, einen Reifen des Pkw anzuzünden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Besitzer des Fahrzeugs um Ortsvorsteher Thomas Nocke (Bürger für Oberkrämer). Er habe nach dem lauten Knall zunächst geglaubt, dass das Auto explodiert sei. Vermutlich hatten die Flammen einen oder mehrere Reifen zum Platzen gebracht. Das Feuer griff schließlich auf den gesamten Wagen über, der ausbrannte.

Im Einsatz waren Feuerwehren aus Marwitz und Bötzow. Der Kleinwagen, der sich bereits im Vollbrand befunden hatte, konnte mit den herbeigeeilten Kräften schnell gelöscht werden, so berichtet es die Feuerwehr. Das Bötzower Tanklöschfahrzeug wurde dabei zum Einspeisen mit Wasser für die Marwitzer Kameraden genutzt.

Wie Thomas Nocke sagte, sei die Garage ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. „Es sieht jetzt dementsprechend aus.“ Er vermutet, dass, wenn niemand zu Hause gewesen wäre und die Feuerwehr nicht eingegriffen hätte, Schlimmeres passiert wäre, mindestens die Garage vom Feuer betroffen gewesen wäre.

Thomas Nocke (BfO), Ortsvorsteher von Marwitz. Quelle: Robert Tiesler

Wie es in der Polizeidirektion Nord hieß, ermittle die Polizei bereits wegen der vorherigen Anschläge auf Eigentum des Marwitzer Ortsvorstehers. Bislang lägen dazu jedoch noch keine Ergebnisse vor. „Ich habe gegenüber der Polizei eine Vermutung geäußert, die Kripo soll nun ermitteln“, sagte Thomas Nocke.

Im Mai war auf der Terrasse der Familie Pyrotechnik explodiert. Damals entstand am Haus ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Im Autohaus Am Eichenring, in dem Nocke Filialleiter ist, hatten Unbekannte Anfang Mai eine Flüssigkeit, vermutlich Buttersäure, durch ein Fenster eingeleitet. Am 30. April zertrümmerten dort Unbekannte mehrere Fensterscheiben.

Das Auto brannte aus. Quelle: Feuerwehr Bötzow

„Es war ein schlechtes Heiligabend gewesen“, sagte Thomas Nocke am Mittwoch. Es sei schlimm, dass auch seine Kinder emotional so in Mitleidenschaft gezogen würden.

Von Robert Tiesler und Bert Wittke