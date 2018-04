Brandstifter geht in den Knast

Drei Jahre und fünf Monate muss der Brandstifter von Germendorf, Stephan H., in Haft. Dieses Urteil fiel am Dienstag vor dem Landgericht in Neuruppin. Damit wurde schon am zweiten Verhandlungstag ein Urteil gegen den 27- jährigen gesprochen, der zu allen vier Taten ein Geständnis abgelegt hatte.