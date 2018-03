Brandursache war vermutlich ein Dieselofen

Mühlenbeck. Kriminaltechniker untersuchten am Dienstag in Mühlenbeck gemeinsam mit Beamten der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes den Brandort im Gewerbegebiet „Am Jägerhof“ in Feldheim. Dabei kam unter anderem schwerer Technik in Form eines Baggers mit Spezialschaufel zum Einsatz.

Am Unglücksort war am 28. Februar eine Lagerhalle abgebrannt und hatte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Im Ergebnis der Untersuchung hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein mit Diesel betriebener Ofen, der sich in der Halle befand, zum Ausbruch des Feuers geführt.

Bei dem Brand war ein Sachschaden in Höhe von etwa drei Millionen entstanden. Die Ermittlungen dauern an.

