Mühlenbeck/ Birkenwerder

Wegen des Ausbau der Bundesautobahn A 10 kommt es wegen Brückenbauarbeiten zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai zu einer Vollsperrung des nördlichen Berliner Rings.

Bis 2022 Ausbau bei laufendem Verkehr

Die Autobahnen A 10 und die A 24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut beziehungsweise erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Ersatzneubau der Bahnbrücke

Im Zuge des Ausbaus der A 10 wird das Brückenbauwerk mit der Nummer BW82Ü1, das ist die Bahnbrücke zwischen Oranienburg und Hohen-Neuendorf, ersatzneugebaut. Dazu muss eine temporäre Kabelhilfsbrücke errichtet werden. Hierzu ist die Vollsperrung der A 10 zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck ab Freitag, 10. Mai, 22 Uhr, bis Samstag, 11. Mai, 6 Uhr, erforderlich.

Umleitungen ausgeschildert

Es wird eine beschilderte Umleitungsstrecke (U69) eingerichtet. Dabei wird der aus Richtung Autobahndreieck Havelland kommende Verkehr in Richtung Berlin/ Frankfurt a.d. Oder an der Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet und über Borgsdorf, Lehnitz und Summt (L20 – K6504 – L211 – L21) umgeleitet. Der aus Richtung Autobahndreieck Pankow kommende Verkehr in Richtung Hamburg/ Rostock wird an der Anschlussstelle Mühlenbeck abgeleitet und von dort über Summt, Lehnitz und Borgsdorf (L21 – L211 – K6504 – L20) umgeleitet.

Von MAZonline