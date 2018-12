Birkenwerder

Die Tür zu einem Büro in der Hauptstraße in Birkenwerder wurde am Montagnachmittag in der Zeit von 15.15 Uhr bis 19 Uhr mit Fäkalien beschmiert. Die Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZonline