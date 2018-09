Oranienburg

“Das Risiko ist vergleichbar mit einem Alkoholwert von einem Promille.“ Der Vergleich, den Polizeisprecher Mario Heinemann am Donnerstag unweit der Oranienburger Schlossbrücke anbringt, wirkt. Das große Thema an diesem Tag: Verkehrsteilnehmer, die hinter dem Lenkrad Handy, Tablet & Co. bedienen. In einem bundesweiten Kontrollmarathon haben Heinemanns Kollegen an diesem Tag ein besonderes Auge auf das Thema „Ablenkung im Straßenverkehr“, kann doch aus einem online auf dem Handy schnell ein offline fürs Leben werden, wie es seitens der Polizei heißt.

Polizeisprecher Mario Heinemann. Quelle: Enrico Kugler

An 69 Kontrollstellen war die brandenburgische Polizei am Donnerstag im Einsatz, bundesweit waren es rund 11 000 Polizisten an knapp 3000 Kontrollpunkten. Ein riesiges Aufgebot, das „die Bürger für die Gefahr sensibilisieren soll, die mit der Ablenkung durch elektronische Geräte einhergehen“, erklärt Polizeioberrat Jan Strotzer, Sachbereichsleiter für Verkehrsangelegenheiten im Polizeipräsidium des Landes Brandenburg. „Der länderübergreifende Kontrollmarathon soll das Thema ins Bewusstsein der Menschen rücken.“ Immer wieder müsse vor den Gefahren gewarnt werden, schließlich sei keine SMS oder Whatsapp-Nachricht so wichtig, dafür „das eigene und auch das Leben anderer aufs Spiel zu setzen. Schließlich wollen wir alle sicher und gesund von A nach B kommen“, ergänzt Mario Heinemann. Allein einem „Haufen Glück“ sei es oft zu verdanken, dass nichts passiere, wenn während der Fahrt auf den Geräten herumgetippt werde.

Jeder sechste Autofahrer nutzt das Handy hinter dem Steuer

Auf Navigationsgeräten tut dies in Deutschland, so Heinemann, jeder vierte Autofahrer. Das Handy benutze während der Fahrt statistisch gesehen jeder Sechste. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, seien präventive Maßnahmen wie der bundesweite Kontrolltag enorm wichtig. Wenngleich „solche Kontrollen zu unserer täglichen Arbeit gehören.“ Heinemann weiß jedoch auch: „Der Mensch ist generell immer mobiler, das Handy zum Alltagsgegenstand geworden. Damit steigt auch die Rate des Missbrauchs im Straßenverkehr“, vor allem unter jüngeren Verkehrsteilnehmern. „Bei Älteren beobachten wir das eher selten“.

Insgesamt wurden 20 Verkehrssünder in Oranienburg aus dem Verkehr gezogen. Quelle: Enrico Kugler

20 Verkehrssünder zogen Polizeihauptkommissar Sven-Eric Kusch und sein Team am Donnerstag während der vierstündigen Aktion in Oranienburg aus dem Verkehr. Dabei hatten die Gurtmuffel die Nase klar vorn: „Zwölf Verstöße gegen die Gurtpflicht haben wir notiert“, so Kusch. „Vier Fahrer verstießen gegen das Handyverbot, vier weitere gegen andere Verkehrsregeln.“ Dazu gehörte ein im Auto mitfahrender, nicht ordnungsgemäß gesicherter Hund genauso wie eine ohrenbetäubende Musiklautstärke, mit der eine junge Frau an der Polizei vorbeibrettern wollte.

Verständnis und Unverständnis geben sich Klinke in die Hand

„Ein Teil der Fahrer reagiert verständig, wenn wir sie anhalten und ihnen erklären, dass sie gegen die Verkehrsregeln verstoßen haben. Es gibt aber auch immer wieder Verkehrsteilnehmer, die kein Verständnis haben und mächtig angefressen sind“, weiß Kusch. Möglicherweise, weil solch ein Regelverstoß teuer werden kann.

Nach einer Änderung des Bußgeldkatalogs im Oktober 2017 wird ein Verstoß gegen das Handyverbot mit 100 Euro und einem Punkt geahndet. Kommt es zu einer Gefährdungssituation, gibt es zwei Punkte, 150 Euro Strafe und ein einmonatiges Fahrverbot. Wird gar ein Unfall verursacht, steigt das Bußgeld auf 200 Euro bei ebenfalls zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot.

Steter Tropfen höhlt den Stein

Nicht nur der Kontrolltag sowie die tagtäglichen Verkehrskontrollen durch den Streifendienst der Polizei sollen die Gefahr durch Ablenkungen hinter dem Steuer ins Bewusstsein rücken. „Verkehrserziehung fängt schon bei den Jüngsten im Kindergarten an, ehe es mit Präventionsprojekten in der Schule weiter geht. Dort ist die Handynutzung längst ein Thema“, sagt Heinemann. „Steter Tropfen höhlt den Stein.“ Zumal das Handy auch auf dem Fahrrad verboten ist. 55 Euro kostet der Verstoß dagegen. 55 Euro, die „einem Jugendlichen schon weh tun“, sagt Heinemann.

Von Nadine Bieneck