Zu einem Brand in die Kanalstraße in Oranienburg wurde am Mittwochvormittag die Feuerwehr gerufen. 11.19 Uhr ging bei der Polizei der Notruf zu einem brennenden Einfamilienhaus ein. Wie sich später herausstellte, war vor Ort in der Kanalstraße zunächst ein Holzschuppen aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten, von dem die Flammen dann auf einen benachbarten Bungalow überschlugen. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung, laut Zeugen soll mit dem Ausbruch des Feuers zudem ein lauter Knall einhergegangen sein.

Flammen zerstören Bungalow in großen Teilen

Kameraden der Feuerwehr waren schnell vor Ort und bekämpften die Flammen, so dass ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Der Holzschuppen brannte völlig aus, der Bungalow wurde in großen Teilen zerstört, wie die Polizei mitteilte. Personen seien durch das Feuer nicht zu Schaden gekommen.

Zur Galerie Zeugen sollen einen Knall gehört haben, anschließend brannte in der Oranienburger Kanalstraße am Mittwochvormittag erst ein Holzschuppen, wenig später ein Bungalow. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, um die Flammen zu löschen.

Kriminaltechniker suchen nach Brandursache

Kriminaltechniker der Polizei untersuchten das Gelände im Anschluss an die Löscharbeiten bis zum Nachmittag auf Spuren und Hinweise zur Brandursache, die noch unklar ist. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an.

