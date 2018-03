Bunte Mülltonnen gewünscht

HENNIGSDORF. . Die Müllbehälter bunt anzumalen, würde die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Mülltonnen lenken, so die Kinder. Was die Kinder noch interessiert, sind ihre Rechte. Sie wissen zwar, welche Pflichten sie haben, aber mit den Rechten würden sie sich auch mal gerne befassen. Auf der Kinderkonferenz, die die Stadt am 23. Februar veranstaltet, sollen diese drei Themen eine Rolle spielen. Ziel der Konferenz ist es, Angebotslücken für Kinder in Hennigsdorf aufzudecken.

Zum ersten Mal sind in die Vorbereitung der Kinderkonferenz die Horte der Stadt eingebunden worden. Der Flop von 2012, als nur ein Kind zur Kinderkonferenz erschien, soll sich nicht wiederholen. Die Hortbetreuerinnen sind guter Hoffnung, dass viele Kinder kommen werden. Es wird um Anmeldung per E-Mail unter marktplatz-familie@hennigsdorf oder unter 0 33 02/22 41 63 gebeten. Kurzentschlossene können jedoch auch einfach am 23. Februar erscheinen. Acht Betreuerinnen kümmern sich um die Kinder – zwei Sozialpädagoginnen vom Konradsberg und sechs Kita- und Horterzieherinnen aus den Kitas „Pünktchen und Anton“, „Pfiffikus“ und „Biberburg“. Eingebunden sind zudem die Jugendlichen aus dem Konradsberg. Sie werden das Mittagessen für die Konferenzteilnehmer zubereiten. Christina Nowak, Sozialarbeiterin im Konradsberg, verriet gestern schon, was es geben wird: „Nudeln mit Tomatensoße, das essen alle Kinder gern.“ (Von Marion Bergsdorf)