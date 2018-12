Löwenberger Land

Der CDU-Gemeindeverband des Löwenberger Landes hat in seiner jüngsten Versammlung die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der neuen Gemeindevertretung Löwenberger Land am 26. Mai kommenden Jahres aufgestellt. Das sind in alphabetischer Reihenfolge: Matthias Brandenburg, Axel Busse, Iris Fischer, Hilde Peltzer-Blase, Tobias Pfitzmann, Ralf-Peter Reinecke, Eckhard Schönberg, Andreas Schmidt, Werner Schulz, Karl-Heinz Wacker, Bärbel Schulz und Jana Schwarzbach.

Für die Wahl der neuen Ortsbeiräte, die ebenfalls am 26. Mai nächsten Jahres erfolgt, haben die Christdemokraten des Löwenberger Landes ebenfalls ihre Kandidaten nominiert. Teschendorf: Peer Stolz; Glambeck: Hilde Peltzer-Blase und Roland Schwarz; Nassenheide: Bärbel Schulze; Löwenberg: Matthias Brandenburg; Linde: Iris Fischer, Ulf-Peter Naujoks und Tobias Pfitzmann; Grüneberg: Ralf-Peter Reinecke, Ralf-Peter, Andreas Schmidt, Karl-Heinz Wacker, Felix Kruse, Marco Sommerfeld und Jana Schwarzbach.

Von MAZonline