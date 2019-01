Kremmen

Der Dachstuhlbrand in einem Kremmener Mehrfamilienhaus hatte am 28. Oktober 2018 über die Grenzen der Stadt hinaus für Aufsehen gesorgt. Der Dachstuhl des Hauses in der Ruppiner Straße hatte an dem Sonntagvormittag Feuer gefangen, rund 80 Feuerwehrmänner bekämpften anschließend bis zum Abend vor Ort die Flammen. Die Bewohner hatten das brennende Haus noch verlassen können, eine Person musste damals mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Wohnungen brannten völlig aus, insgesamt verloren fünf Personen damals ihr Zuhause, wie Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse erklärte.

Kriminaltechniker der Polizei hatten die Brandruine am Folgetag direkt untersucht und dabei festgestellt, dass es sich bei dem Feuer um Brandstiftung gehandelt habe. Die Ermittlungen der Polizei zu Brandursache und -hergang sind inzwischen abgeschlossen worden. Wie die Polizei auf MAZ-Nachfrage mitteilte, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handele sich dabei um einen 26-jährigen Mann, wie Polizeipressesprecherin Dörte Röhrs erklärte.

Die Polizei konnte einen 26-jährigen Tatverdächtigen für den Brand ermitteln. Quelle: Julian Stähle

Die Ermittlungsergebnisse der Polizei liegen inzwischen bei der Staatsanwaltschaft. „Wir haben alles zusammengetragen, was be- und entlastend ist, um den gesamten Vorgang schlüssig darzulegen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Sachverhalt dann an die Staatsanwaltschaft übergeben“, so Dörte Röhrs. Dort werden die Ermittlungsergebnisse der Polizei nun überprüft. Dann entscheide die Staatsanwaltschaft, wie es in dem Fall weitergehe, beispielsweise ob es zu einer Gerichtsverhandlung kommt oder nicht.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline