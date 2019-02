Velten

Zu einem Dachstuhlbrand musste die Feuerwehr Velten am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ausrücken. In der Rosa-Luxemburg-Straße hatte zuvor ein Anwohner an einem Dachstuhl seines Hauses Arbeiten mit Dachpappe und einem Brenner durchgeführt.

Am Tag danach war von dem Löscheinsatz der Feuerwehr so gut wie nichts mehr zu sehen. Quelle: Marco Paetzel

Ein Passant bemerkte gegen 18.30 Uhr eine Qualmentwicklung in dem Dachstuhl und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Kameraden der Veltener Wehr löschten die Flammen in dem Haus, in dem sich keine Personen befanden, schnell. Gelöscht wurde unter anderem mit Hilfe einer Drehleiter, wie die Feuerwehr mitteilte. Im Zuge des Einsatzes mussten auch Teile der Dachabdeckung abgetragen werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden wurde zunächst laut Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline