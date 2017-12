Das Weihnachtsbaby 2017 in Oranienburg heißt Till Voeckler. Der Sohn von Nadine Voeckler und Oliver Drews erblickte am 25. Dezember um 10.32 Uhr in der Oberhavel Klinik in Oranienburg das Licht der Welt. Daheim ist der junge Mann, der bei seiner Geburt 3126 Gramm wog und 53 Zentimer maß, in Bergfelde.