Das Konzertjahr 2019 steht in den Startlöchern. Bereits Ende 2018 stehen etliche musikalische Highlights im Landkreis Oberhavel fest. Die richtig großen Stars geben sich im Sommer nebenan in Berlin die Klinke in die Hand. Wir haben für Musik- und Konzertfreunde aus allen zwölf Monaten die Highlights rausgesucht. Übrigens: Tickets für die Konzerte erhalten Sie in den MAZ-Ticketerien, auch online unter diesem Link, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Januar 2019

Den Auftakt machen zum Jahresbeginn die Fantastischen Vier. Die Wegbereiter des deutschen Sprechgesangs feiern 2019 ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Aktuell sind sie mit dem neuem Album auf „Captain Fantastic Tour“.

Die Fantastischen Vier, 13.01.2019, 19 Uhr, Berlin, Max-Schmeling-Halle

Februar 2019

Deutsche Wochen im Februar auf den Berliner Konzertbühnen: Neben Max Raabe, der mit seinem Palast Orchester Lieder im Klang der 20er und 30er Jahre unter dem Motto „Der perfekte Moment... wird heute verpennt“ präsentiert, gibt Rockpoet Heinz Rudolf Kunze auf seiner Tour „Schöne Grüße vom Schicksal“ Lieder seines inzwischen 36ten Albums seit 1981 zum Besten.

Der als Tatort-Kommissar bekannte Schauspieler Axel Prahl lebt seine Leidenschaft für die Musik auch 2019 mit einer ausschweifenden Tour durch ganz Deutschland aus. Im Januar 2019 macht er bereits Station in Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam (16.01.2019, 20 Uhr, Nikolaisaal), im Februar steht er in Berlin im Theater des Westens mit dem Inselorchester auf der Bühne und präsentiert seine selbstgeschriebenen Songs.

Max Raabe und Orchester, 12./13./14./15./16./17./19./20./21./22.02.2019, 20 Uhr, Berlin, Admiralspalast

Heinz Rudolf Kunze, 21.02.2019, 20 Uhr, Berlin, Huxleys Neue Welt

Axel Prahl und das Inselorchester, 25.02.2019, 20 Uhr, Berlin, Theater des Westens

März 2019

Über Herbert Grönemeyer braucht man nicht viele Worte verlieren. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler. Am 9. November 2018 veröffentlichte er sein neues Album „Tumult“, mit dem er ab März 2019 auf Tour geht und auch in Berlin Station macht.

In Velten präsentiert unterdessen Musiker und TV-Moderator Stefan Mross seine beliebte Fernsehshow „Immer wieder sonntags... unterwegs“ live in der Ofen-Stadt-Halle. Eine Mischung aus Volks- und Schlagermusik, guter Stimmung und vielen Überraschungen unter Mitwirkung und Einbeziehung des Saalpublikums.

Herbert Grönemeyer, 07.03.2019, 20 Uhr, Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Stefan Mross, 23.03.2019, 16 Uhr, Velten, Ofen-Stadt-Halle

April 2019

Keine Frage – Bob Dylan gehört zu den ganz Großen im Musikbusiness und zu den bedeutendsten Künstlern der Rock-Ära. 2019 kommt der 77-Jährige für einige Konzerte nach Deutschland. Bob Dylan ließ sie nich vereinnahmen, erzielte Wirkung wie kaum ein anderer und ist – vielleicht sogar bis heute – ein Sprachrohr seiner Generationen, dessen Lebensgefühl sein wohl bekanntester Song – „Blowin’ in the Wind“ – beschreibt. Mit seiner Band tritt er Anfang April auch in Berlin auf.

Dazu im Kontrastprogramm – in Velten entert die vermutlich erfolgreichste Volksmusikband aller Zeiten die Bühne. Die Kastelruther Spatzen haben auch im 44. Jahr ihres Bestehens die Lust an Live-Auftritten nicht verloren.

Bob Dylan, 04.04.2019, 20 Uhr, Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Die Kastelruther Spatzen, 13.04.2019, 15 Uhr, Velten, Ofen-Stadt-Halle

Mai 2019

Keiner lässt musikalische Grenzen so sehr verschmelzen wir David Garrett. Der 38-jährige Geiger arrangiert Klassiker und Songs auf neue Weise und begeistert mit seinem Crossover-Stil aus Klassik und Pop generationsübergreifend mit seiner Musik. Für seine „Unlimited – Greatest Hits Tour 2019“, mit der er auch in Berlin auftritt, hat er zudem Unplugged-Arrangements angekündigt.

Tokio Hotel waren die Idole einer ganzen Generation von Teenager. Inzwischen sind die vier Jungs erwachsen geworden und machen schon lange nicht mehr nur noch mit ihrer Musik Schlagzeilen. Mit ihrer „Melancholic Paradise World Tour 2019“ wollen sie ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum feiern und kündigen ein brandneues Showkonzept an, mit dem sie den Fans in aller Welt Tribut zollen wollen. Gespielt werden alte Songs ebenso wie Stücke des Albums, das 2019 erscheinen soll.

David Garrett, 07.05.2019, 20 Uhr, Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Tokio Hotel, 25.05.2019, 20:30 Uhr, Berlin, Huxleys Neue Welt

Juni 2019

Im Juni geben sich die Superstars in Berlin die Klinke in die Hand. Zum Auftakt mit Musiklegende Eric Clapton, der in Berlin eines seiner nur zwei Deutschland-Konzerte gibt. Eine ebensolche Musiklegende ist Phil Collins, der sich nach jahrelanger Musik- und Tourneepause mit seiner „Still Not Dead Yet Live“-Tour auf den Bühnen der Welt zurückmeldet.

Gleich zwei Auftritte in Berlin plant Udo Lindenberg ein, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Rockmusiker Deutschlands. Auf seiner „Live 2019“-Tour präsentiert er ein nagelneues Programm, für das Ende Mai 2019 in Bremen der Startschuss fällt.

Zwischenstopp in Oranienburg macht ebenfalls im Juni der deutsche Sänger und Musiker Gregor Meyle. Bekanntgeworden durch Auftritte in verschiedenen TV-Castingshows arbeitete der 40-Jährige in den vergangenen Jahren bereits mit zahlreichen deutschen Musikgrößen zusammen. Auf seiner Open Air Tour 2019 wird der Singer-Songwriter auch in Oranienburg nah am Publikum sein.

Den Abschluss eines phänomenalen Musikmonats bildet am 30. Juni 2019 die us-amerikanische Rockband Toto. Die legendäre Combo, die zahlreiche Superhits veröffentlichte, die noch heute in den Radios auf und ab gespielt werden, tritt mit ihrer „40 Trips Around The Sun World Tour“ in Reichweite der Stahlstadt Hennigsdorf, in der Zitadelle Spandau auf.

Eric Clapton, 04.06.2019, 20 Uhr, Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Phil Collins, 07.06.2019, 18.45 Uhr, Berlin, Olympiastadion

Udo Lindenberg, 07. + 08.06.2019, jeweils 20 Uhr, Berlin, Mercedes Benz Arena

Gregor Meyle, 29.06.2019, 20 Uhr, Oranienburg, Schlossplatz

Toto, 30.06.2019, 19.30 Uhr, Berlin, Zitadelle Spandau

Juli 2019

Sie gehören zu den größten Bands, die es in der Musikgeschichte überhaupt gibt: Metallica kommen 2019 für vier Stadionkonzerte ihrer „WorldWired Tour 2019“ auch nach Berlin. Ebenfalls eine der ganz großen im Show-Geschäft ist Sängerin Pink, die auf ihrer ersten Deutschland-Tour seit fünf Jahren auf ihrer „Beautiful Trauma World Tour 2019“ neun Stadionkonzerte in ganz Deutschland geben wird.

Metallica, 06.07.2019, 17.30 Uhr, Berlin, Olympiastadion

Pink, 14.07.2019, 19 Uhr, Berlin, Olympiastadion

August 2019

Mit seiner Band und unter dem Namen „Radio Dora“ kommt Schauspieler Jan Josef Liefers im August für ein Open Air Konzert nach Oranienburg. Zu hören sein werden Stücke des aktuellen Albums „2 Seiten“ sowie exklusive Veröffentlichungen im Rahmen der Sommertour 2019.

Jan Josef Liefers, 18.8.2019, 19 Uhr, Oranienburg, Schloss

September 2019

Aufgrund der großen Nachfrage nach den Grönemeyer-Konzerten gibt der deutsche Ausnahmesänger im September in der legendären Berliner Waldbühne ein Zusatzkonzert.

Legendär wird sicher auch der Auftritt von Matthias Reim in Oranienburg. Bereits im Sommer 2018 begeisterte er Tausende auf dem Schlossplatz, für September 2019 hat sich der deutsche Kultsänger mit viel Altbewährtem, aber auch Neuem, erneut in der Kreisstadt angesagt.

Den Ausklang im September 2019 macht mit US-Sängerin Cher eine Diva ebenso wie ein Weltstar. Die inzwischen 72-Jährige ist der Musik und des Tourens nicht müde und kommt mit ihrer „Here We Go Again Tour 2019“ das erste Mal seit 15 Jahren für fünf Konzerte wieder nach Deutschland.

Herbert Grönemeyer (Zusatzkonzert), 03. + 04.09.2019, jeweils 19.30 Uhr, Berlin, Waldbühne

Matthias Reim, 07.09.2019, 20 Uhr, Oranienburg, Schloss

Cher, 26.09.2019, 20 Uhr, Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Oktober 2019

Immer noch auf der Suche nach „... Freedom“ ist David Hasselhoff. Der amerikanische Kult-Sänger kommt mit seiner „Freedom! The Journey Continues Tour 2019“ auch nach Berlin, wo er am ikonischen 3. Oktober 2019, dem Tag der deutschen Einheit, auftreten wird.

David Hasselhoff, 03.10.2019, 20 Uhr, Berlin, Max-Schmeling-Halle

November 2019

Freunde der Schlagermusik müssen im November nicht weit fahren, um ihre Lieblinge live auf der Bühne zu erleben. In der Veltener Ofen-Stadt-Halle haben sich unter anderem G. G. Andersen, Ireen Sheer und Patrick Lindner angekündigt.

Auf der Bühne zurück melden sich Seeed bereits ab Oktober 2019. Im November stehen die Berliner Jungs in ihrer Heimatstadt auf der Bühne. Auf die Ohren gibt es dann auch neue Songs der Band, die mit ihrem ganz eigenen Sound und Sprechgesang sowie spektakulären Live-Shows die Massen zu überzeugen weiß.

G.G. Andersen, Ireen Sheer, Patrick Lindner – Die große Schlager Hitparade 2019, 02.11.2019, 16 Uhr, Velten, Ofen-Stadt-Halle

Seeed, 06. + 07.11.2019, jeweils 20 Uhr, Berlin, Max-Schmeling-Halle

Dezember 2019

Zum Abschluss eines aufregenden Musikjahres lässt sich auch die berühmteste Familie Deutschlands, die Kelly Family, in Berlin blicken. Ab November gehen die Musiker mit „25 Years Over The Hump“ auf Tour und präsentieren Stücke ihres legendären Albums, dass ihnen 1994 den Durchbruch bescherte und die Straßenmusiker zu Megastars machte.

The Kelly Family, 07.12.2019, 19.30 Uhr, Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Von MAZonline