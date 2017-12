Das war das Jahr 2017 in Oranienburg

Oranienburg. Das Jahr 2017 war in den acht Ortsteilen von Oranienburg geprägt durch viel dörfliches Miteinander. Beim Frühjahrsputz, den Dorffesten, bei Jubiläen, Kita-Festen und bei den Märkten zur Adventszeit kamen die Menschen zusammen, um schöne Stunden miteinander zu verbringen. Zusammenhalt zeigten sie auch, nachdem der Jahrhundertregen niederging oder der Sturm Xavier im Herbst über den Ortschaften wütete.

In den Ortsteilen prägten Bauvorhaben das Dorfleben. In Schmachtenhagen fiel im November der Start für den Kita-Neubau. In Lehnitz tat sich baulich einiges auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehrkaserne. Dort entstanden viele Wohnungen. Inzwischen dicht ist der Rohbau für die Kita in Germendorf. Dort läuft jetzt der Innenausbau. In Wensickendorf bestimmte das ganze Jahr über der Abwasserbau das Bild auf den Straßen. Um ein Wahrzeichen ärmer wurde Zehlendorf, wo der letzte Funkmast fiel. In Friedrichsthal wirft der Schulneubau seine Schatten voraus. Die Fußballer müssen aber nicht mehr um ihr Vereinsheim bangen. In Malz wird der zentrale Spielplatz wieder hübsch hergerichtet. Und die Sachsenhausener bekommen neue Einfamilienhäuser, zum Beispiel an der Rolle.

Zu den traurigen Ereignissen des Jahres gehört der Tod von Horst Eichholz am 17. Mai. Der Gründer und Eigentümer des Tierparks hinterlässt viele Spuren.

Auch die Bürgermeisterwahl beschäftigte die Menschen. Erst in der Stichwahl stellte sich heraus: Alexander Laesicke wird Bürgermeister von Oranienburg und den acht Ortsteilen.

So sah das Jahr 2017 in den acht Ortsteilen von Oranienburg aus. Zur Bildergalerie

In den einzelnen Monaten passiert unter anderem dieses:

Januar: Das Jahr beginnt mit den Knutfesten. Auch in Sachsenhausen wird gefeiert, mit Glühwein, Kinderpunsch und lodernden Feuern. – In Schmachtenhagen ist die Kita inzwischen 70 Jahre alt. Seit dem Jahr 2000 trägt sie den Namen „Bäkestrolche“. – Jana Kotowenko setzt sich in Schmachtenhagen-Ost dafür ein, dass die Autofahrer in der kleinen Siedlung nicht mehr so rasen. – Im Tierpark Germendorf wird eine Kunsteisbahn eröffnet. – In Berlin demonstrieren die Mitglieder der BI „Contra Eierfabrik“. Auf dem Potsdamer Platz wird gegen die Agrarindustrie gewettert.

Februar: Schlechte Nachrichten für die Lehnitzer: Das „Backkörbchen“ in der Friedrich-Wolf-Straße macht Anfang des Monats dicht. Es ist der letzte Laden, wo die Lehnitzer ihre Brötchen oder schnell mal ’ne Tüte Mehl kaufen können. – – Der Wahlkampf um den Bürgermeisterposten startet. Die Kandidaten schwärmen auch in die Ortsteile aus, um die Gunst der Wähler zu ergattern. – Beim Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband geht es immer noch um die Altanschließerproblematik. – Vor 25 Jahren hat sich die Friedrich-Wolf-Gesellschaft gegründet.

Das Backkörbchen in Lehnitz muss leider dicht machen. Quelle: Andrea Kathert

März: Der Abwasserbau in Wensickendorf geht los. Das Dorfzentrum wird endlich an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Nur auf weit abgelegenen Gehöften müssen die Einwohner weiter mit Abwassergruben leben. Die Arbeiten ziehen sich durch das ganze Jahr. – Der Ausbau der Bahnstrecke von Berlin nach Rostock wirft seine Schatten voraus. Zwischen Sachsenhausen und Friedrichsthal müssen Bäume fallen. In Glashütte beginnen die Fällarbeiten. – Der Funkmast in Zehlendorf wird gesprengt. Er war höher als der Eiffelturm, genau 360 Meter. Am 25. März schlägt seine letzte Stunde. Hunderte von Schaulustigen verfolgten das Spektakel. Am Ende liegen riesige Haufen von Schrott auf dem Gelände.– An der Osterwanderung der MAZ nehmen mehr als 80 Leute teil.

April: Auf dem Gelände für die neue Kita von Germendorf legen die Archäologen drei kleine Gehöfte armer Bauern frei. – Der Schmachtenhagener Ortshistoriker Kurt Müller veröffentlicht sein neues Buch mit dem Titel „Dorfmusik und Balalaika“. Es spielt auch in Schmachtenhagen. – Gute Nachrichten für die Fußballer von Friedrichsthal. Ihr Vereinsheim bleibt vom Schulneubau unberührt.

Die Archäologen in Germendorf finden Knochen und Reste von Bebauungen. Quelle: Enrico Kugler

Mai: Am 17. Mai verstirbt der Germendorfer Tierparkchef Horst Eichholz. – In der Kita „Zwergenhaus“ in Friedrichsthal findet eine Festwoche zum 70-jährigen Bestehen statt. – In Zehlendorf beschweren sich die Anlieger über den miserablen Zustand des Schäfereiweges. – Mitten im Lehnitzer Forst entdeckt Manfred Ulack ein mysteriöses Becken. – Am 28. Mai findet ein Frühlingsfest in der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte statt. – Der geplante Aktivpark in Wensickendorf wird nur in abgespeckter Variante gebaut. Es wird ein Freizeit-Spielplatz für Groß und Klein.

Manfred Ulack fragt sich seit Jahren, was es mit diesem mysteriösen Becken im Lehnitzer Forst auf sich hat. Quelle: Andrea Kathert

Juni: Zum Kindertagsfest wird in der Kita „Rappelkiste“ in Zehlendorf ein Barfußpfad eingeweiht. – Auf dem einstigen Kasernengelände in Lehnitz wird ein Komplex mit 35 sozialverträglichen Wohnungen fertiggestellt. Landrat Ludger Westkamp besichtigt die Anlagen. – In Schmachtenhagen findet der Schützenumzug statt. – Die letzten beiden Mauerteile werden für die USA verladen.

Juli: Auch in den Ortsteilen haben die Menschen mit den Folgen des Starkregens zu kämpfen. In Germendorf reißen die Wassermassen einen tiefen Riss in die Abdeckung der Mülldeponie. Die Straße davor ist unter den Schlammmassen nicht mehr zu erkennen.– Die Einmündung zum Globus-Baumarkt in Germendorf bleibt eine gefährliche Stelle. Eine Ampel könnte Abhilfe schaffen.

August: Entgegen anderslautender Gerüchte kann Torsten Eichholz versichern: Der Germendorfer Tierpark bleibt in Familienhand. Ehefrau und Kinder wollen den Park im Sinne von Horst Eichholz weiterführen. – Beim Dorffest in Friedrichsthal steppt der Bär. Hunderte amüsieren sich auf dem Platz rund um die Kirche. – Die Agro GmbH in Schmachtenhagen bekommt Besuch. Björn Lüttmann und Benjamin Grimm sind auf Sommertour und widmen sich den Sorgen der Bauern. Hendrik Jan Roest und sein Bruder Albert hatten den Betrieb vor vier Jahren übernommen. Gewinne können sie noch nicht verbuchen. – Sehr zur Freude des Friedrichsthalers Jens Pamperin soll der Möllmer See wiederbelebt werden. Das Landesumweltamt führt das Projekt „Moor Futures“ dort weiter.

Torsten Eichholz führt den Tierpark in Germendorf weiter, er bleibt in Familienhand. Quelle: Enrico Kugler

September: Die Sanierung der Germendorfer Kirche schreitet voran. Die Arbeiter der Firma „Drei Schilde“ aus Eberswalde kommen mit der Außenfassade gut vorwärts. – Auf dem Gnadenhof in Wensickendorf gibt es viele Tiere, die dort ihren Lebensabend verbringen. Die Tierretter werden aber immer wieder zu Einsätzen gerufen, um in Not geratenen Tieren zu helfen. Futterspenden können sie jederzeit gebrauchen. – Der Windhundsportverein Berlin-Brandenburg existiert seit 1976 und trainiert regelmäßig auf seiner Bahn in Zehlendorf. – Beim Dorffest in Germendorf treffen sich auch die Simson-Freunde.

In Wensickendorf kümmern sich die Tierretter auf dem Gnadenhof um Wildtiere in Not. Quelle: Robert Roeske

Oktober: Die Einwohner der Ortsteile sind ein zweites Mal an die Wahlurnen gerufen, um ihren Bürgermeister zu wählen. Alexander Laesicke gewinnt die Stichwahl gegen Kerstin Kausche. – Zeitzeuge Michael Reichert erzählt vom ehemaligen Klubhaus der NVA auf dem Bundeswehrgelände in Lehnitz. Nun wird es abgerissen. – In Germendorf wird ein Feuerteufel gestellt. Der 26-jährige Brandstifter gesteht mehrere Taten. Jahrelang hat er die Kameraden der Wehr auf Trab gehalten. Der Verdächtige war zeitweise Mitglied der Feuerwehr. Die Kameraden aus dem ganzen Kreis sind erschüttert, dass der Feuerteufel jemand aus ihren Reihen gewesen sein kann. – Sturmtief Xavier wütet über die Orte und entwurzelt dicke Bäume.

November: Förster Martin Krummel rät noch immer zu großer Vorsicht bei Waldspaziergängen. Noch sind auch im Lehnitzer Forst nicht alle Sturmschäden beseitigt. Er beklagt, dass immer mehr Bauschutt im Wald landet. – Martinsfeste werden mit stimmungsvollen Umzügen gefeiert. – Torsten Eichholz und Ortsvorsteher Olaf Bendin setzen sich weiterhin für eine Busanbindung zum Germendorfer Tierpark ein. – Die Feuerwehr Sachsenhausen gewährt Einblicke in ihr Depot und ihre Arbeit.

Dezember: Marlies Lehmann aus Bernöwe wendet sich mit einem Hilferuf an die MAZ. Ihr Haus in der Dorfstraße ist nach dem vielen Regen des Sommers unerreichbar. Die Firma Havelbeton hilft der Frau schnell und unkompliziert.

Von Andrea Kathert