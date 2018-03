Das war der Winter-Morgen

Oberhavel. Der Winter hat Oberhavel noch einmal voll im Griff. Beim Blick aus dem Fenster waren heute morgen verschneite Straßen, Gehwege und Felder zu sehen. Es war glatt. Die ersten Einwohner und Mitarbeiter vom Stadthof Oranienburg und der Straßenmeisterei räumten schon früh die Gehwege und Straßen frei.

Aus der Leitstelle der Oberhavel-Verkehrsgesellschaft hieß es am Morgen: keine großen Vorkommnisse. Der 800er Bus von Flatow nach Oranienburg hatte 15 Minuten Verspätung. Auf Grund der Straßenverhältnisse wurde der Rückstand nicht mehr aufgeholt. Die Fahrer lobten aber grundsätzlich die Bedingungen. Die Straßen seien gut geräumt gewesen. Zwei, drei Wendeschleifen waren vereist. Nähere Informationen soll es von der OVG im Laufe des Tages geben.

Die Flatower räumten den Fußweg frei. Quelle: Morgner

Trotz der engagierten Arbeit der Einsatzkräfte blieben einige Unfälle nicht aus: Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen war ein Pkw in einer Kurve der Ahornallee in Glienicke für die winterlichen Fahrbahnverhältnisse zu schnell unterwegs, so dass der Wagen gegen ein parkendes Auto rutschte. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Aufgrund glatter Straßenverhältnisse kollidierten gegen 7.45 Uhr an der Ecke Hildburghauser Straße/Weimarer Straße in Oranienburg zwei Pkw. Auch in diesem Fall blieb es bei einem Sachschaden, der auf etwa 1000 Euro geschätzt wird.

Allgemein registrierte die Polizei trotz winterlicher Fahrbahnverhältnisse am Mittwochmorgen nicht mehr Unfälle als an Tagen mit normalen Straßenverhältnissen.

Die Felder waren heute morgen weiß. Quelle: Morgner

Von Sebastian Morgner