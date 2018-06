Oberhavel

Als „völlig unpraktikabel“ kritisieren die Mittelstandsunternehmen Oberhavels die am 25. Mai dieses Jahres in Kraft getretenen neuen Datenschutzregeln, die sie mit Sorge betrachten. So schade die neue Datenschutz-Grundverordnung (DGSVO) „massiv den Mittelständlern und Vereinen und damit insbesondere der Wirtschaft in Oberhavel“, erklären Klaus-Peter Fischer, Vorsitzender des Mittelstandsverbandes Oberhavel (MOV) und Andres Irmisch, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) unisono.

Beide Verbände haben sich zusammengetan und fordern gemeinsam sofortige Nachbesserungen der neuen gesetzlichen Regeln. „In der Praxis zeigt sich, dass einige der gut gemeinten Datenschutz-Vorschriften völlig unpraktikabel sind.“

Forderungen an Bundesregierung

MVO und MIT fordern die Bundesregierung insbesondere auf, einen klaren Beschluss gegen drohende Abmahnpraktiken zu fassen. „Auch wenn es spät kommt: Die Regierung muss dringend Mittelständler und ehrenamtlich Tätige davor schützen, zur Zielscheibe unseriöser Abmahn-Anwälte zu werden“, sagt Irmisch. Beide Wirtschaftsverbände aus Oberhavel fordern darüber hinaus, dass nach österreichischem Vorbild die Datenschutzbehörden zunächst einmal mahnen müssen, bevor es zu einer Sanktion kommt. Dazu habe der MIT-Bundesvorstand einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Verbände warnen: Datenschutzgesetz nirgendwo so streng wie in Deutschland

„Die Datenschutzbehörden müssen Augenmaß bewahren und dürften Sanktionen erst bei wiederholten Verstößen verhängen“, meint Andres Irmisch. Zudem kritisiert die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, dass die DSGVO durch das neue Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland noch strenger konkretisiert wurde als in anderen europäischen Ländern. So seien in Deutschland deutlich mehr Unternehmen und Vereine verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass die europäischen Vorgaben in Deutschland sogar noch verschärft wurden. Diese nationalen Verschärfungen müssen nun zurückgenommen werden“, fordern die beiden Vorsitzenden der Wirtschaftsverbände in Oberhavel.

Fehlendes Personal und Finanzen stellen Unternehmen vor Probleme

Wie bereits öffentlich formuliert, verunsichere die Datenschutz-Grundverordnung und die Festlegungen zu ihrer Umsetzung im höchsten Maß die Unternehmer, berichtet Klaus-Peter Fischer. „Viele kleine und mittelständische Unternehmen können dieses bürokratische „Monster“ nicht stemmen. Dazu fehlen schlichtweg das entsprechende Personal und sehr oft auch die finanzielle Decke. Das geforderte und zum Teil erklärte Ziel sei eigentlich die Entbürokratisierung, aber mit diesem Gesetz werde genau das Gegenteil erreicht. Die Unternehmer benötigen endlich wieder ermutigende Signale aus der Politik“, appelliert Andres Irmisch an die Bundesregierung.

Durch die DGSVO, eine EU-Verordnung, soll die Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht werden.

Von Nadine Bieneck