Silvester ist endgültig Schluss in der Backstube für Burkhard Krüger. Mit seinem Ausstand schließt das Traditionsgeschäft Kindler in Zehdenick nach mehr als 120 Jahren. Vorher steht für den 64-Jährigen jedoch noch die Zubereitung von 2500 Pfannkuchen an, ehe für ihn ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt.