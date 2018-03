Diamantene Hochzeit bei Gonschoreks

Zur Hochzeit am 14. März 1958 fuhr das Brautpaar in einem schmucken Auto, das der Vater des Bräutigams organisiert hatte, vor dem Standesamt in Berlin-Wedding vor. 60 Jahre später feiern Manfred und Helga Gonschorek am Mittwoch ihre Diamantene Hochzeit und leben seit 20 Jahren glücklich in Glienicke.