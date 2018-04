Ludger Weskamp (SPD) macht sich für die schnelle Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn über Wensickendorf, Mühlenbeck und Schildow nach Berlin-Gesundbrunnen stark. Wie der Oberhavel Landrat am Donnerstag in Potsdam sagte, sei dieses Vorhaben mit relativ geringem Aufwand an Planung und Kosten kurzfristig umsetzbar.