Germendorf

Wie die MAZ bereits mitteilte, wird die neue Kita „Pusteblume“ in Germendorf am 27. Juli feierlich eingeweiht. Die Kita-Kinder haben für diesen Tag eine kleine Überraschung vorbereitet.

Platz für 125 Kinder

Die Johanniter, die Träger der Einrichtung sind, bauen mit dem Projekt in Germendorf ihr Engagement in der Kinderbetreuung in Brandenburg weiter aus: Die Kita „Pusteblume“ nimmt nach rund 15 Monaten Bauzeit pünktlich am 1. August ihren Betrieb auf. Der energieeffiziente Neubau mit einer Grundfläche von 865 Quadratmetern bietet Platz für 125 Kinder – vom Krippenalter bis zum Schuleintritt. Als gesundheits- und bewegungsorientierte Kita ist die „Pusteblume“ unter anderem mit einer Sauna sowie zahlreichen Themenräumen ausgestattet.

Von 6 bis 17 Uhr geöffnet

Der Neubau – direkt neben der alten „Pusteblume“ – besteht aus einem mehrteiligen, u-förmig angeordneten Gebäudekomplex. Die bestehenden Betreuungsverträge sollen in die neue Kindertagesstätte übernommen werden. Die Betriebszeit der „Pusteblume“ an Werktagen: von 6 bis 17 Uhr.

Erste Kita der Johanniter in Oberhavel

Mit der Eröffnung der neuen Einrichtung befinden sich neun Kitas in der Trägerschaft des Nordbrandenburger Regionalverbandes. Im Landkreis Oberhavel ist es die erste Einrichtung.

Mehr als 2000 Kinder betreuen die Johanniter in 18 Kindertageseinrichtungen in Berlin und Brandenburg. Bis Ende 2019 sollen weitere 1000 Plätze in Brandenburg dazukommen.

Von MAZonline