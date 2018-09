Ein Mammutprogramm hatte der Oranienburger Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend zu bewältigen. Ein Kassenkredit in Höhe von einer Million Euro für die zu gründende Holding GmbH und die teurer werdende Sanierung der Kita „Stadtmusikanten“ waren nur zwei Themen der 53 Punkte umfassenden Tagesordnung.