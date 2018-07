Eichstädt

Auf der Dorfaue Eichstädt wurde am Sonnabend der 18. Gemeindeausscheid der Jugendfeuerwehr Oberkrämer durchgeführt. Die Jugendfeuerwehr Velten nahm als Gastmannschaft teil. Die Veltener haben zurzeit Besuch von einer Pfadfinder-Gruppe aus Schweden, die ebenfalls – allerdings außer Konkurrenz – dabei waren.

An insgesamt fünf Stationen mussten Aufgaben gemeistert werden: Schlauch kuppeln, Gegenstände ertasten, Leinenverbindungen, Wissenstest zum Abschluss und als Höhepunkt wurde beim „Löschangriff nass“ um Meter und Sekunden gekämpft.

Zur Stärkung für den Feuerwehrnachwuchs gab es leckere Grillwurst. Quelle: Ingo Pahl

Etwa zur Halbzeit wurden die Teilnehmer mit Grillwurst versorgt. Die Eichstädter Kameradinnen und Kameraden hatten alles gut organisiert!

Die Siegerehrung wurde vom Bürgermeister Peter Leys und dem Vorsitzenden des Gemeinderates, Matthias Schreiber, durchgeführt.

Den 6. Platz belegte die Mannschaft Vehlefanz I, Rang 5 ging an die Jugendfeuerwehr Velten, den 4. Platz belegte die Jugendfeuerwehr Bötzow, Dritter wurde die Jugendfeuerwehr Eichstädt, die dafür eine Prämie von 100 Euro erhielt, Platz 2 holte die Jugendfeuerwehr Vehlefanz II, die 150 Euro erhielt, und der Sieg ging an die Jugendfeuerwehr Marwitz, die 250 Euro in Empfang nehmen durfte.

Von Ingo Pahl