Oberhavel Liebenwalde - Neue Lindenbäume sowie Bänke für den Sportplatz Die Mitglieder des Ortsbeirates von Liebenwalde haben in ihrer jüngsten Sitzung Vorschläge für den Haushaltsplan 2019 gemacht. Darüber hinaus wurde angeregt, für die Unterhaltung kommunaler Straßen und Nebenanlagen an eine separate Haushaltsstelle einzurichten.

Am Mühlensee in Liebenwalde, so ein Vorschlag aus dem Ortsbeirat in Liebenwalde, sollten Umkleidekabinen gebaut werden. Quelle: Enrico Kugler