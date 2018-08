Zu einer zehnmonatigen Freitheitsstrafe auf Bewährung ist am Dienstag vor dem Amtsgericht in Oranienburg ein 40-jähriger Hennigsdorfer verurteilt worden. Er hatte zwei Jahre lang kinderpornografische Bilder zugesandt bekommen und nichts dagegen unternommen. In der Verhandlung zeigte er sich reumütig.