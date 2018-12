Birkenwerder

Die Fassade und ein Fenster eines Büros in der Hauptstraße in Birkenwerder wurden am 7. Dezember in der Zeit von 16 Uhr bis etwa 18.10 Uhr von Unbekannten auf einer Fläche von etwa zwei mal drei Metern mit Fäkalien beschmiert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen in der Tatzeit, in der Nähe des Büros gesehen haben und Angaben zur Beschmutzung machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 entgegen.

Von MAZonline