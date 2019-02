Hennigsdorf

Eine 68-Jährige ging am 27. Juli 2018 gegen 9.30 Uhr in einem Supermarkt in der Rigaer Straße in Hennigsdorf einkaufen. Dort wurde ihr offenbar das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen, während sie einkaufen war. Der auf den Bildern zu erkennende Mann hob nach der Tat gegen 9.50 Uhr an einem Geldautomaten in der Havelpassage Geld mit der erbeuteten EC-Karte ab. Der Frau entstand dadurch ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen für Diebstahl in Hennigsdorf gesucht

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er ist 50 bis 60 Jahre alt, hat einen dicklichen Bauch, einen linksseitigen Seitenscheitel und eine Brille mit Vollrand. Bekleidet war er mit einem ärmellosen T-Shirt, dass vorne einen grün/schwarzen Aufdruck hatte. Dazu trug er circa knielange Hosen und Sandalen mit Klettverschluss. Außerdem trug er eine hellbraune Männerhandtasche bei sich. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301/ 8510 entgegen.

