Die Stadt sucht Schöffen

Die Stadt Hennigsdorf sucht Bürger, die als ehrenamtliche Richter am Amtsgericht Oranienburg und am Landgericht Neuruppin tätig sein wollen. Sie müssen Hennigsdorfer und am 1. Januar 2019 mindestens 25 sowie höchstens 69 Jahre alt sein. Die Anmeldefrist läuft noch bis Ende März.