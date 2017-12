Die Top-10-Texte in Oberhavel 2017

Oberhavel. Es war ein turbulentes Jahr für die Oberhaveler. Nicht nur die Wetterkapriolen, sondern auch zahlreiche andere Ereignisse bewegten die Menschen der Region. Die Top-10-Liste der meistgelesenen Texte in diesem Jahr zeigt, was die Oberhaveler besonders interessierte.

1. „Junger Vater stirbt bei Heimfahrt aus Klinik“

Es war ein tragischer Unfall, der sich im Februar des Jahres im Landkreis Barnim ereignete und das Leben einer gesamten Familie für immer veränderte. Ein junger Vater war am frühen Sonntagmorgen auf der Heimfahrt aus der Klinik, wo seine Frau kurz zuvor eine Tochter entbunden hatte, tödlich verunglückt. Der 29-jährige Oranienburger wurde bei dem Unfall derart schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Mit der Geburt seiner Tochter hatte er kurz zuvor erst einen der schönsten Momente seines Lebens. Weil in der Klinik kein Platz war, trat er die Heimfahrt an und verunglückt tödlich.

2. „In Leegebruch ist weiter Land unter“

Der Jahrhundertregen, der sich im Juni und Juli über Teile Oberhavels ergoss, hat seinen Platz in der Historie sicher. Neben vielen Haus- und Wohnungsbesitzern, die von den Wassermassen heimgesucht wurden, traf der Regen vor allem die Menschen in Leegebruch. Noch heute, am Jahresende, sind Straßen in der Gemeinde aufgrund des vorherrschenden Wasserstandes gesperrt. Der MAZ-Liveticker zur Situation vor Ort war unser zweitmeistgelesener Text des Jahres 2017.

3. „Maximilian bleibt weiter verschwunden“

Auch die Suche nach dem kleinen Maximilian bewegte die Menschen im Landkreis. Das Jugendamt der Kreisverwaltung Oberhavel hatte Anzeige erstattet, weil den Eltern das Sorgerecht entzogen wurde. Trotz umfangreich eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort des Jungen zunächst nicht ermittelt werden. Erst nach mehreren Tagen übergab der Vater seinen Sohn schließlich an Mitarbeiter des Jungendamtes nachdem er über persönliche Kontakte erfahren hatte, dass ihm das Umgangsrecht für seinen Sohn aberkannt worden war.

4. „Die schlechteste Straße in Oberhavel“

Da hätte man vermutlich nicht nur einen „Hauptpreis“ vergeben können – im April suchten wir die „Schlechteste Straße im Landkreis“. Mit mehr als 14.000 abgegebenen Stimmen setzte sich am Ende knapp die Landesstraße 214 zwischen Fürstenberg und Tornow durch. Der Schäfereiweg in Zehlendorf schaffte es mit nur rund 300 Stimmen weniger auf Platz 2.

5. „Ärztin stirbt in ihrer Praxis“

Es war ein Schock für viele Hennigsdorfer: Die Allgemeinärztin Doris Pannwitz wurde in ihrer Praxis tot aufgefunden. Für die 61-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Wie lange sie an dem Montagmorgen bereits in hrer Praxis gelegen hatte, war zunächst vollig unklar.

6. „Motorradfahrer stirbt bei Crash mit Auto“

Es war ein Motorradunfall mit tödlichem Ausgang, der die Gemüter erhitzte, als am 3. September ein 27-Jähriger in Oranienburg Richtung Schmachtenhagen ums Leben kam. Eine 44-jährige Frau hatte von der Bundesstraße 273 nach links abbiegen wollen, als sie frontal mit dem Motorradfahrer zusammenstieß. Der Unfall entfachte die Diskussion um die Gefährlichkeit des betroffenen Abzweigs nach Lehnitz neu, denn der Unglücksort wird seit Ende 2015 nicht mehr als Unfallhäufungsstelle geführt.

7. „Orkantief fordert Todesopfer in Gransee“

Nach dem Regen kam der Sturm: Orkantief „Xavier“ wirbelte im Oktober auch den Landkreis Oberhavel mächtig durcheinander. Sturmböen kippten Bäume um und führten zu Schäden an Gebäuden. In Schönermark bei Gransee kam eine Person in einem Auto ums Leben. Der S-Bahn-Betrieb wurde auf dem gesamten Schienennetz eingestellt.

8. „Bester Döner in Oranienburg“

Ein Döner ist eben nicht nur einfach ein Döner, sondern viel mehr. Im Januar machte sich die Redaktion auf die Suche nach dem „Besten Döner Oranienburgs“. Mehr als 8600 Online-Stimmen wurden bei der MAZ-Umfrage innerhalb zweier Wochen abgegeben. Damit zeigte sich, dass der Döner eben doch die beliebteste schnelle Mahlzeit für zwischendurch ist und ein Thema bleibt, bei dem viele mitreden können und wollen.

Die Umfrage zum Jahresbeginn führte am Jahresende übrigens noch zu einer schönen Begebenheit in der „Sky Oase“ in der Oranienburger Schulstraße, als Stammkunden das Bistro als „Döner der Herzen“ auszeichneten.

9. „Verfolgungsjagd und SEK-Zugriff in Schönfließ“

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferten sich im Juni zahlreiche Polizeikräfte mit einen BMW, der sich in Schildow einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Zunächst gelang es nicht, den Wagen ausfindig zu machen. Später wurde er in Schönfließ vor der Wohnung des Fahrzeughalters entdeckt. Da der Verdacht des Waffenbesitzes bestand, stürmten SEK-Kräfte die Wohnung.

10. „Oranienburg wird für Youtuber zum Verhängnis“

Seit Mai 2017 lebte der Youtube-Star „Tanzverbot“ in Oranienburg. Es war ein Umzug aus Berlin in die Kreisstadt, der für den 20-Jährigen offenbar zum Verhängnis wurde, denn als seine Adresse bekannt wurde, begann für ihn ein Spießrutenlauf, der mit der Kündigung seiner Mietwohnung endete. Bei jungen Leuten ist der 20-Jährige ein Star – auf Youtube hat er 480.000 Abonnenten. Aus Oranienburg ist er inzwischen weggezogen.

Von MAZonline