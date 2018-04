Die Touristen können kommen

Irina Hentzschel ist gewappnet. Die Touristen und Radler können in Scharen in Liebenwalde einfallen. Nach der verregneten Saison im Vorjahr liegen die Hoffnungen nun auf diesem Sommer. Doch ausgerechnet in den Ferien stehen große Bauarbeiten auf der B 167 an. Die Gewerbetreibenden lassen sich was einfallen.