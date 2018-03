Die Traditionen werden hochgehalten

HENNIGSDORF. . Knapp 60 Leute drängelten sich im Vorführraum, um Filme und Fotos zur Geschichte des Hennigsdorfer Stahl- und Walzwerkes zu sehen. Die meisten Zuschauer waren selbst viele Jahre im Werk beschäftigt. Für viele war es noch einmal ein Blick in ihre einstige Arbeitswelt.

Der erste Streifen versetzte die Besucher des Bürgerhauses zurück in DDR-Zeiten, als das Hennigsdorfer Werk zum VEB Qualitäts- und Edelstahl Kombinat gehörte, in dem 30 000 Menschen beschäftigt waren. Der Stammbetrieb des Kombinates war das Stahlwerk Brandenburg. Beim ersten Abstich im Jahre 1950 stand Wilhelm Pieck auf der Tribüne. Bei Parolen wie „Max braucht Wasser“ ging ein Raunen durch die Zuschauerreihen. Viele konnten sich offenbar noch sehr gut an diese Zeiten erinnern.

Der zweite Streifen handelte von der Plasmaschmelzanlage, die im Hennigsdorfer Stahlwerk entwickelt worden war. Und auch bei diesem Film sind es gute alte Bekannte, deren Namen im Abspann genannt werden. Der dritte Film drehte sich unter anderem um das Stahlwerkertreffen im Jahre 2001, als Bürgermeister Andreas Schulz viele ehemalige Arbeiter auf dem Gelände begrüßte. Mancher im Zuschauerraum war auch auf der Leinwand zu sehen. Bekannte Hennigsdorfer wie Ekkehard Hinke, Harald Politz und Roland Köhnke gaben Interviews im vierten Film, der sich um den Abriss des Stahlwerkes drehte.

Bei den Vorführungen im Bürgerhaus wurden viele Erinnerungen geweckt. Der Traditionsverein will in diesem Jahr noch öfter einladen und Bilderserien zu bestimmten Themen vorstellen. Die Vereinsmitglieder erhoffen sich, noch neue Informationen zu alten Fotos zu bekommen, von denen sie schon mehr als 1000 gesichtet, sortiert und archiviert haben. Roland Köhnke und seine Mitstreiter sind darauf angewiesen, dass sich ihre ehemaligen Kollegen beim Anblick der Fotos an die alten Zeiten erinnern. „Uns fällt zu manchen Sachen nichts mehr ein.“ Das größte Problem sei, meint Köhnke, dass viele Leute bereits verstorben seien. „Wen sollen wir noch fragen nach 40 Jahren?“ Die Zeit drängt also. Denn der Stahlwerker- Traditionsverein möchte Fotos aus 45 Jahren DDR-Geschichte vielen zugänglich machen und für die nächsten Generationen erhalten. (Von Andrea Kathert)