Oberhavel

Noch mal zur Erinnerung: Der nördliche Berliner Ring ist an diesem Wochenende zwischen den Anschlussstellen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg unpassierbar. Im Kreuz Oranienburg wird über der A 10 das Stahltragwerk einer neuen Brücke eingehoben. Dabei handelt es sich um vorgefertigte Einzelteile mit einer Gesamtmasse von rund 540 Tonnen, welche künftig den Berlin-Zubringer A 111 an den nördlichen Berliner Ring (A 10) in Richtung Hamburg anbinden. Die bisherige Brücke bleibt währenddessen in Betrieb.

Gestern war bereits zu sehen, dass der erste Stahlträger der neuen Brücke eingesetzt wurde. Die weiteren Stahlkolosse folgen am Wochenende.

Wegen dieser Arbeiten im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 10 muss dieser Autobahnabschnitt von Freitag, 1. Februar, 22 Uhr, bis Montag, 4. Februar, circa 5 Uhr voll gesperrt werden. Es handelt sich um eine Vollsperrung der A 10 im Autobahndreieck Oranienburg. Der von der A 10 aus Richtung Hamburg und Rostock kommende Verkehr in Fahrtrichtung Berlin-Pankow und Frankfurt (O.) wird an der Anschlussstelle Oberkrämer abgeleitet und über die U65 via Marwitz, Velten und Pinnow zur Anschlussstelle Birkenwerder geleitet. Der in der Gegenrichtung von der A 10 aus Richtung Berlin-Pankow kommende Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg und Rostock wird an der A-10-Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet und über die U36 via Pinnow, Velten und Marwitz zur A-10-Anschlussstelle Oberkrämer geleitet.

Schweres Gerät wurde für den Brückenbau am Kreuz Oranienburg aufgefahren. Quelle: Robert Roeske

Der von der A 10 aus Richtung Hamburg kommende Verkehr in Fahrtrichtung Berlin-Tegel wird an der Anschlussstelle Oberkrämer abgeleitet und über die U34 via Marwitz zur Anschlussstelle Hennigsdorf geleitet. Der von der B 96 aus Richtung Oranienburg und Stralsund kommende Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg und Rostock wird ebenfalls zur Anschlussstelle Hennigsdorf geführt, dort abgeleitet und über die U36 via Hennigsdorf, Velten und Marwitz zur Anschlussstelle Oberkrämer geleitet.

Am Montag beginnt ab circa 9 Uhr die Sperrung der Durchfahrt unter der A 10 in der Ortslage Bärenklau zwischen Kirschallee und Bahnweg. Diese Sperrung wird voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres andauern, informierte Havellandautobahn-Sprecher Steffen Schütz.

Von Helge Treichel