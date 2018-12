Oranienburg

Am Freitagabend konnte ein 42-jähriger rumänischer Tatverdächtiger nach dem Diebstahl von mehreren Flaschen Alkohol und einer Lautsprecherbox gegen 21:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt der Friedensstraße in Oranienburg alkoholisiert festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,68 Promille. Im Zuge seiner Ausnüchterung sowie der Vernehmung mit einem Dolmetscher zum Tatvorwurf des Ladendiebstahls wurde der Tatverdächtige nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen.

Von MAZonline