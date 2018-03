Diebe greifen im Autohaus zu

Zehdenick. Unbekannte haben am Sonnabend in der Zeit von 0 Uhr bis 11 Uhr vom Gelände eines Autohauses in der Zehdenicker Castrop-Rauxel-Allee zwei Komplettradsätze gestohlen. Zudem brachen sie einen den Kofferraum eines Pkw Ford auf und entnahmen vier Felgen. Diese Felgen wurden an einen zur Reparatur abgegebenen Opel angebracht, um dessen kompletten Radsatz entwenden zu können.

Außerdem wurde die Heckscheibe eines BMW eingeschlagen und aus dem Kofferraum ein weiterer Komplettradsatz gestohlen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro. Es wurden drei Anzeigen aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline