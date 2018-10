Ein Rollerfahrer, der nach einem Zusammenstoß in Hennigsdorf ins Krankenhaus muss, ein Zusammenstoß von gleich drei Autos auf der A10 in Oberkrämer und ein Einbruch in ein Veltener Geschäft – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom 28. Oktober 2018.