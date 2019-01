Oberhavel

Die Sechstklässler müssen so langsam die Bewerbungen für jene Schule fertig machen, die sie nach den Sommerferien besuchen wollen. Zuvor können sie sich in den zur Auswahl stehenden Bildungseinrichtungen umschauen. 22 weiterführende Schulen gibt es in Oberhavel: Gymnasien, Oberschulen, Gesamtschulen (mit gymnasialer Oberstufe). Die Tage der offenen Türen, zu denen jetzt wieder überall im Kreis eingeladen wird, sollten unbedingt dazu genutzt werden, sich einen Vorgeschmack auf das zu holen, was die Mädchen und Jungen in den jeweiligen Schulen erwartet. Auf dieser Seite sind die weiterführenden Schulen Oberhavels aufgelistet.

Das Staatliche Schulamt Neuruppin sieht Oberhavel erneut sehr gut aufgestellt. Im Kreis werden dieses Jahr wieder rund 1800 Sechstklässler nach einer weiterführenden Schule Ausschau halten. Hinzu kommen die Zuzügler. Bezüglich der Besetzung der Lehrerstellen, so heißt es, könnten momentan noch keine verbindlichen Aussagen getroffen werden, weil die Planungen noch nicht abgeschlossen sind. Am 20. und 21. Februar erfolge zwischen den Leitungen der Schulämter und denen der weiterführenden Schulen der Aktenaustausch.

Von MAZonline