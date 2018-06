Friedrichsthal

Fabian nimmt sich den Ball, zieht ab und lässt Nelito im Tor keine Chance. Der Sechsjährige zeigt beim Übungsspiel auf dem Hof der Kita Friedrich-Fröbel sein Können. „Wir wollen den ersten Platz holen“, sagt der junge Mann vor der MAZ-Kita-WM, die am Sonnabend (10 Uhr) in Friedrichsthal zum zweiten Mal stattfindet. Zehn Mannschaften haben sich diesmal angemeldet. „Ich war schon im letzten Jahr dabei. Wenn wir gut passen, dann gewinnen wir“, so der Oranienburger weiter. In der Tat war seine Mannschaft im Vorjahr tonangebend und sicherte sich Gold. „Damals waren wir Frankreich. Diesmal sind wir Deutschland. Ich bin schon aufgeregt und hoffe, dass uns die Eltern laut anfeuern.“

Die kleinen Knirpse sind schon mächtig aufgeregt. Quelle: Enrico Kugler

Weltmeister-Trainer Stefan Alpermann freut sich ebenfalls auf das Turnier auf dem Friedrichsthaler Sportplatz. „Natürlich ist es als Titelverteidiger immer schwerer“, sagt Erzieher Alpermann. „Wir konnten im Vorfeld auch nicht wirklich trainieren. Wichtig ist, dass die Kinder wieder Spaß haben.“

Weltmeister-Trainer Stefan Alpermann (38). Quelle: Enrico Kugler

Auch Nelito (5) ist ehrgeizig und ärgert sich über den Gegentreffer. Er hat die Torwarthandschuhe fest angezogen und fischt einen Ball nach dem anderen aus dem Tor. „Ich war vor kurzem beim Probetraining bei TuS Sachsenhausen. Dort möchte ich bald spielen“, so der Junge, der am Sonnabend entweder ins Tor geht oder im Mittelfeld spielen möchte. „Wir wollen den Wanderpokal wieder mit zu uns nehmen.“

Nelito (5) will am Sonnabend ins Tor. Quelle: Enrico Kugler

Das will auch Ilja (5) aus Oranienburg. „Wir können richtig gut passen und wollen viele Tore schießen“, so der Knirps, der übrigens auch ins Tor gehen möchte. So wie Maikel (6): „Ich spiele im Tor und kann gut halten“, sagt er selbstbewusst.

Im Vorjahr gewann Frankreich.... – also die Kids der Kita Friedrich-Fröbel. Quelle: Robert Roeske

Trainer Alpermann hat somit ein Problem: Drei seiner Jungs wollen gern die Nummer 1 tragen. Bis Sonnabend muss sich der 38-Jährige entschieden haben, wer bei der Mission Titelverteidigung den Kasten sauber halten soll.

In den Räumen der MAZ nahmen Moderator Thomas Wjasmin und Redaktionsleiter Sebastian Morgner die Auslosung der beiden Gruppen für die MAZ-Kita-WM am Sonnabend vor.

Gruppe A: Japan (Flatow/Kremmen), Brasilien (Butzelhausen Oranienburg), Deutschland (Friedrich Fröbel Oranienburg), Mexico (Kremmen, Team 1), England („Pusteblume“ Germendorf.

Gruppe B: Spanien (Biberburg Hennigsdorf), Russland (Sommerfeld), Argentinien (Zwergenhaus Friedrichsthal), Frankreich („Pünktchen und Anton“ Hennigsdorf), Portugal (Krümelhausen Oranienburg)..

2017 war eine Menge los. Quelle: Robert Roeske

Von Sebastian Morgner