Schreckliche Bilder am Freitagnachmittag am Bahnhof in Oranienburg. Ein 47-jähriger Mann verstarb gegen 15.30 Uhr im Bereich des Güterbahnhofs bei einem Arbeitsunfall. Nach ersten Erkenntnissen steht der Unfall laut Aussagen der Polizei „in Zusammenhang mit der Oberleitung des Bahnhofs“, welche die Züge vor Ort mit Bahnstrom versorgt.

Der genaue Unfallhergang sowie die konkrete Ursache des Unfalls waren Freitagnachmittag zunächst noch völlig unklar. Beamte der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort, ebenso wie Beamte der Bundespolizei, der Polizeiinspektion Oranienburg, Rettungskräfte, Kameraden der Oranienburger Feuerwehr und des Notfallmanagements der Deutschen Bahn.

Bergung des Unfallopfers schwierig

Nach ersten Erkenntnissen war der 47-Jährige im Güterbahnhofbereich an einem Zug im Einsatz, der Schüttgut geladen hatte. Während seiner Tätigkeit kam der Mann offenbar in die Nähe der unter Strom stehenden Oberleitung, zog sich dabei tödliche Verletzungen zu und fiel daraufhin in einen der Wagons. Vor Ort machten Schilderungen eines sogenannten „Lichtbogens“ die Runde. Erst nach der Abschaltung der Oberleitung konnte der leblose Mann schließlich gegen 16 Uhr aus dem Schüttwagon geborgen werden.

Polizei leitet Todesermittlungsverfahren ein

Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Der Bereich der Personenbeförderung des Oranienburger Bahnhofs war offenbar von der temporären Sperrung des Güterbahnhofs zur Bergung des Unfallopfers und der Spurensicherung nicht betroffen.

