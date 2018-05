Hohen Neuendorf

Die Serie der Autoeinbrüche reißt nicht ab. Am vergangenen Wochenende haben sich Unbekannte in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag wieder an drei BMW zu schaffen gemacht. Die Fahrzeuge waren zuvor in der Friedrichstraße, der Elsastraße und in der Berliner Straße abgestellt worden. Nachdem die Täter die Fahrzeuge aufgebrochen hatten, entwendeten sie daraus Navigationsgeräte, Airbags und in einem Fall auch das Lenkrad. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline