Teschendorf

Ein Unfall mit drei verletzten Personen ereignete sich am späten Donnerstagvormittag um 11.50 Uhr im Ortsteil Teschendorf des Löwenberger Landes: Eine 52-jährige Ford-Fahrerin hatte die Hauptstraße in Richtung Gransee befahren, als sie in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen von ihrer Fahrbahn abkam, in den Gegenverkehr geriet und dabei mit einem Kleintransporter kollidierte. Dessen 57-jähriger Fahrer sowie seine 63-jährige Beifahrerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt, auch die 52-jährige Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Zusammenstoß.

Zur Galerie Am Donnerstag kommt es in Teschendorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Kleintransporter.

Alle drei wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurde durch die Einsatzkräfte ein Rettungshubschrauber zur Unterstützung angefordert.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und der Räumung des Unfallortes musste die B96 in Teschendorf für 55 Minuten komplett gesperrt werden. Es erfolgte eine Umleitung des Verkehrs über Grüneberg und Nassenheide. Nach ersten Schätzungen beträgt der verursachte Sachschaden rund 7500 Euro.

Von MAZonline