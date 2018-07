Hennigsdorf

Unbekannte haben am Sonnabendmorgen auf einem Firmengelände in Hennigsdorf drei Waggons mit Sprühfarbe verunstaltet. Die insgesamt fünf großflächigen Schriftzüge beziehungsweise Bilder ließen bisher keinen eindeutigen Schluss auf eine Botschaft oder die Motivation der Täter zu. Es handelt sich laut Polizei womöglich um Zeichen beziehungsweise Buchstaben, die in der „Sprüherszene“ üblich sind.

Der entstandene Sachschaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von MAZonline