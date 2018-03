Dreister Autofahrer in der Mittelstraße

Oranienburg. Einen äußerst unverfrorenen ebenso wie unbelehrbaren Autofahrer erwischte die Polizei am Dienstag in Oranienburg. Zunächst unterzogen sie den 28-jährigen Führer eines Pkw Renault gegen 14.30 Uhr in der Mittelstraße aufgrund entstempelter Kennzeichen einer Verkehrskontrolle. Der Mann war nicht nur mit einem nicht versicherten Fahrzeug unterwegs, er konnte auch keine Fahrerlaubnis vorweisen. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen sicher gestellt und entsprechende Strafanzeigen aufgenommen.

Nicht einmal vier Stunden später, gegen 18.05 Uhr, wurde das Fahrzeug dann erneut fahrend auf der Mittelstraße beobachtet. Um weitere Fahrten und Straftaten zu unterbinden, stellten Polizeibeamte daraufhin den Pkw sicher und nahmen erneut Strafanzeigen auf.

Von MAZonline