Die Nachricht, dass der inzwischen 13-jährige Nick aus Hohen Neuendorf nach seiner schweren Erkrankung auf dem besten Weg zurück in sein altes Leben ist, führte vor wenigen Tagen in ganz Oberhavel zu kollektivem Jubel. Viele Menschen hatten mit der Familie des 13-Jährigen mitgebangt, bei dem im Dezember vergangenen Jahres Blutkrebs festgestellt worden war. Bei einer Typisierungsaktion im Februar 2018 ließen sich mehr als 1700 Oberhavel neu bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren, viele wollten helfen.

Zweijährige Paula aus Wandlitz sucht passenden Spender

Hilfe ist nun wieder gefragt: Gesucht wird ein passender Stammzellspender für die zweijährige Paula aus Wandlitz (Barnim). Auch sie ist an Blutkrebs erkrankt, eine Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Denn Paula hat noch viel in ihrem Leben vor: Sie will mit ihrer großen Schwester die Welt entdecken, im Sommer in einem See baden, einmal auf einem Pony reiten und wieder zu ihren Freunden in die Kita gehen.

Große Registrierungsaktion am 8. Dezember in Wandlitz

Dafür benötigt sie Hilfe. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als potenzieller Spender registrieren lassen. Am 8. Dezember 2018 (Sonnabend) ist von 11 bis 15 Uhr eine große Registrierungsaktion in der Sporthalle der Grundschule Wandlitz geplant. Paulas Familie und die DKMS hoffen, auch in diesem Fall auf zahlreiche Unterstützung und viele Neuregistrierungen wie es im Februar bei der großen Registrierungsaktion für Nick in der Waldgrundschule in Hohen Neuendorf der Fall war.

Weitere Informationen und Kontaktdaten zur DKMS gibt es unter diesem Link.

