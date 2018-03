Drogenfahrer wieder auf freiem Fuß

Hennigsdorf. Im Fall des in Hennigsdorf am Freitagabend festgenommenen Mannes, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in einem weder angemeldeten noch gesetzlich vorgeschriebenen versicherten Auto in auf der Straße unterwegs gewesen war, gibt es neue Erkenntnisse. Beamten der Streifenpolizei war das Fahrzeug des Mannes – ein BMW älteren Jahrgangs – verdächtig vorgekommen, woraufhin sie eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführten. Diese ergab nicht nur den Einfluss von Betäubungsmitteln – der Mann hatte am Vortag laut eigener Aussage größere Mengen Cannabis konsumiert – sondern auch ein ganzes Arsenal verdächtiger Gegenstände, die teilweise gar als gestohlen gemeldet waren (MAZ berichtete).

Polizei-Dienstgruppenleiter André Quade während der Überprüfung des Tatverdächtigen. Quelle: Julian Stähle

Nach der Festnahme des Mannes am Freitag gegen 23 Uhr in einer Seitenstraße der Spandauer Allee war der Autofahrer zunächst auf die Polizeiwache nach Oranienburg gebracht worden. Dort wurde seine Identität festgestellt sowie eine Blutentnahme zur Feststellung eines gerichtsverwertbaren Wertes angeordnet. Wie sich dabei herausstellte, hatte der Mann, der sich am Tatort aufgrund fehlender Papiere nicht hatte ausweisen können, gegenüber den Beamten falsche Personalien angegeben. Nach der Ermittlung seiner tatsächlichen Identität – es handelt sich um einen 42-jährigen aus dem Land Brandenburg stammenden Mann – wurde er auf der Oranienburger Wache vernommen. Nicht nur hatte er falsche Personalien angegeben, auch befand er sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 42-Jährige ist polizeilich bereits bekannt und zuvor schon in Erscheinung getreten.

Zahlreiche verdächtige Gegenstände wurden in dem Pkw gefunden. Quelle: Julian Stähle

Die in seinem Fahrzeug festgestellten Gegenstände – eine Waffe, die sich im weiteren Ermittlungsverlaufs als Attrappe entpuppte, eine Maskierung (Skimaske), verschiedene Handfesseln, größere Mengen Kabelbinder, Reizgas, mehrere gestohlene und bei der Polizei in Fahndung stehende Autokennzeichen sowie ein entwendetes Autoradio – wurden sichergestellt und werden weiterhin untersucht. Im Verlauf seiner Vernehmung bestritt der Mann, dass es sich dabei um Gegenstände aus seinem persönlichen Besitz handelte und behauptete, dass diese ihm nicht gehören.

Überprüfung des verdächtigen Autofahrers. Quelle: Julian Stähle

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am darauffolgenden Sonnabend Vormittag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen und wieder auf freien Fuß gesetzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen.

