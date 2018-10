Mühlenbeck

Zivile Polizeibeamte observierten im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens im Laufe des Montags tagsüber einen 44-Jährigen bei einer Beschaffungsfahrt von Betäubungsmitteln in Berlin. Die Beamten versuchten, den Mann auf seiner Rückweg von der Drogenkurierfahrt über die A10 an der Anschlussstelle Mühlenbeck zu kontrollieren. Der Mann entzog sich der Kontrolle jedoch.

Auto aufgefunden, Fahrer zunächst verschwunden

Kurze Zeit später stellte die Polizei den verschlossenen Pkw des Mannes in einem Waldgebiet nahe Marwitz fest. In unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs befand sich ein Paket mit mehreren Kilogramm Betäubungsmitteln. Darauf wurde das Waldgebiet mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach dem 44-Jährigen abgesucht.

Bei Einbruch der Dunkelheit Täter gefunden

Bei Einbruch der Dunkelheit konnte der Mann von den Beamten in der Nähe des abgestellten Pkw vorläufig festgenommen werden. Er hatte weitere Betäubungsmittel sowie gefälschte Personaldokumente bei sich. Diese wurden ebenso wie die Betäubungsmittel sichergestellt.

Auch Lebensgefährtin des Verdächtigen mit Drogen unterwegs

Etwa zeitgleich fanden in zwei Wohnhäusern in der Prignitz und in Mecklenburg-Vorpommern Durchsuchungen statt. Dabei wurde auch der Pkw der 30-jährigen Lebensgefährtin des Mannes durchsucht. In diesem Fall konnten ebenfalls Betäubungsmittel sowie Bargeld sichergestellt werden. Auch die Frau wurde vorläufig festgenommen.

Haftrichter erlässt schließlich Haftbefehl

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 44-jährige Mann am Dienstagnachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Neuruppin vorgeführt worden. Dieser erließ und verkündete einen Haftbefehl gegen den Mann. Seine 30-jährige Lebensgefährtin wurde indessen aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline