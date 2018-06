Lindow

Sieben von elf Läufen der EMB-Energie-Cup-Laufserie 2018 sind bereits absolviert. So langsam aber sicher begibt man sich schon wieder auf die Zielgerade. Am Sonntag findet Station Nummer acht in Lindow statt, der Laufpark Stechlin veranstaltet dort den 14. Wutzseelauf.

Marco Fiedler, Organisator der inzwischen 11. Auflage der beliebtesten Laufserie Oberhavels, zeigt sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. „Bisher verlief alles super, Glienicke hat zuletzt auch einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt und in Hohen Neuendorf hatten wir mit dem Havelbaudelauf einen tollen Neueinsteiger.“ Auch sportlich konnte Fiedler überzeugt werden: „In einigen Altersklassen bleibt es bis zum Ende hin super spannend, gerade bei den jüngeren Startern. Das ist toll und macht die Laufserie auch so interessant und attraktiv.“

Von Knut Hagedorn