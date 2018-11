Ehrenamtspreis des Landkreises: Ohne sie läuft in Oberhavel nichts

Oberhavel Oberhavel - Ehrenamtspreis des Landkreises: Ohne sie läuft in Oberhavel nichts Stellvertretend für viele tausend Ehrenamtliche wurden am 20. November im Oranienburger Kreistagssaal 18 Frauen und Männer mit dem Ehrenamtspreis des Landkreises und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse geehrt. Wir stellen die 18 Ausgezeichneten einzeln vor.

Am 20. November 2018 wurde in Oranienburg der Ehrenamtspreis Oberhavel an 18 Frauen und Männer verliehen. Quelle: Helge Treichel