Hennigsdorf

Gut und gerne 100 Gäste kamen am Sonnabend in die Hennigsdorfer Sportgastronomie Fair-Play, um gemeinsam das 70-jährige Vereinsjubiläum von Motor Hennigsdorf zu begehen. Zu den Gästen zählten unter anderem auch Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) und Bernd Götze, Vereinsvorsitzender des SV Stahl Hennigsdorf, die als Ehrengäste eingeladen wurden.

In einer launigen Runde begrüßte zunächst Motor-Vereinschef Frank Traffehn die geladenen Gäste mit einem Rückblick in die vereinseigene Historie. „Wir blicken auf eine schillernde Vergangenheit zurück, unter dem Dach der Motor-Familie gab es viele große Erfolge zu feiern und sogar mal Eishockeyspieler und Skilangläufer. Ende der Achtziger Jahre zählte der Verein knapp 1400 Mitglieder.“ Aktuell umfasst Motor Hennigsdorf noch exakt 382 Mitglieder in sieben Abteilungen, was vor allem am Umbruch Anfang der neunziger Jahre liegt, wie Traffehn darlegte: „Nach der politischen Wende in unserem Land verließen etliche Abteilungen unseren Verein, um selbstständig zu agieren. Das wirkte sich dann auch auf die Mitgliederzahlen aus“

Unter diesen nicht mehr vorhandenen Abteilungen ist auch die Fußballsektion, die sich 1998 verabschiedete. Aus Motor und Stahl Hennigsdorf wurde nach einer Fusion der FC 98 Hennigsdorf. Dennoch zählt Motor Hennigsdorf auch heute noch einen Fußballer zu seinen Mitgliedern, nämlich Klaus Thiller, der von Traffehn die Ehrenmitgliedschaft erhielt, mit dem Zusatz „als Exot“. Für Thiller, der seit 1968 Vereinsmitglied bei Motor Hennigsdorf und aktuell als Vorstandsmitglied tätig ist, eine besondere Ehre, aber auch Ansporn für die kommenden Jahre. „Ich werde Motor immer treu bleiben, das ist einfach mein Verein. Die damalige Fusion im Fußballbereich sehe ich heute eher kritisch, denn Ziel war es, einen großen, starken Verein aufzustellen, was meiner Meinung nicht gelang.“ Doch auch für die Zukunft von Motor hat Thiller Ideen und Vorstellungen parat. „Wir müssen vor allem im Nachwuchsbereich attraktiver werden. Unsere Stammsektionen wie Kegeln oder Faustball haben eine enorm wichtige Rolle im Verein, sind aber halt schwierig für die Nachwuchsgewinnung.“ Neben Thiller wurde auch Ursula Grothe mit einer besonderen Auszeichnung bedacht, Grothe gründete 1971 die Gymnastikabteilung und erhielt am Samstag die goldene Ehrennadel des Vereines.

Ursula Grothe (l.) und Frank Traffehn Quelle: Knut Hagedorn

Den Abschluss der Feierstunde bildete dann die Rede des amtierenden Hennigsdorfer Bürgermeisters Thomas Günther: „Ich als ehemaliger LEW’ler freue mich natürlich besonders über das 70-jährige Bestehen des Vereines. Motor ist eine Marke der Stadt und auch nach 70 Jahren putzmunter“, freute sich das Stadtoberhaupt und überreichte anschließend eine kleine finanzielle Zuwendung für den Verein. Der Rest des Abends stand dann im Zeichen des Feierns, Fachsimpelns und Es-sich-gut-gehen-lassens. „Halt auf Motor-Art“, scherzte ein Gast.

Von Knut Hagedorn