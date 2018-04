Ein Blumen-Fan mit Visionen

Maximilian Krüger hat in Schwante und Kremmen Seniorenhäuser gebaut und betreibt in Vehlefanz eine Tagespflege. „Unser Haus soll eine Seele haben. Die Menschen bei uns sollen sich wohl fühlen und selbstbestimmt leben“, so Krüger. Egal welcher Pflegegrad – die Leute können bis zum Ende ihres Lebens bleiben.